تراند اليوم : شاهد.. صورة متداولة لنفايات متراكمة وتشوه بصري أمام مقر "بلدية شمال الرياض" تفتح عليها وابلاً من الانتقادات

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صحيفة الخليج 365: فتحت صورة متداولة لنفايات متراكمة أمام مقر "بلدية شمال الرياض" موجة من الانتقادات الحادة عبر منصة إكس، وسارعت البلدية لإزالة المخالفة .
انتقادات
وتعرضت البلدية، لموجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما تساءل مغرد: "ماذا عن التشوه البصري في مواسير المكيفات المتدلية على واجهة المبنى أليس هذا مخالف للتعليمات...!؟".
التشوه البصري
وكتب مغرد: "مع التشوة البصري للتمديدات والمكيفات السبليت.. باب النجار مخلوع".
وأضاف مغرد: "تشوه بصري بإمتياز.. أجهزة تكييف غير مرتبة تمديدات كهرباء وإنارة مضاءة بالنهار وبلاط متسخ وقمامة فاضت بها الحاويات ..
كل ذلك ع مدخل المسؤول وموظفينه....!!.. إذا كيف بالمكان البعيد عن عين المسؤول ؟؟".
تفاعل البلدية
ونشرت البلدية صورة توضح إزالة النفايات، ولكن لم تزيل التشوه البصري الموجود على المبنى.