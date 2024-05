شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة العالم الإسلامي تؤيد "بيان الرياض" بشأن غزة والان نبدء بالتفاصيل

اجتماع القمة العربية الإسلامية الاستثنائية يؤكد دعمه لجهود حل القضية الفلسطينية والجهود الرامية للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى والرهائن، وإنهاء الحرب في #غزة



للمزيد | https://t.co/8bH4aAeNUV#اليوم@KSAMOFA pic.twitter.com/LLbYM2HQS7 — صحيفة اليوم (@alyaum) April 30, 2024

بيان الرياض

الدمام - شريف احمد - أعربتْ رابطةُ العالم الإسلامي عن تأييدها لما ورَد في "بيان الرياض" من دعوةٍ للعمل على تنفيذ وقفٍ فوريٍّ لإطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الأسرى والرهائن.وأكَّدتِ الرابطةُ دعمَها لِمَا تمخَّض عنه اجتماعُ اللجنة الوَزاريَّة المُكلّفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المُشتركة، مع وزراء خارجية الدول الأوروبية ومُمثليها، الذي ترأَّسهُ صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية ، ونظيرُه النَّرويجي، إسبن بارث إيدي، ولا سيَّما تشدُيده على ضرورة إنهاء الحرب في غزة، ومعالجة الأزمة الإنسانية الكارثية، وإيقاف الانتهاكات، والانتقال إلى المسار السياسي؛ للتوصُّل إلى حلٍّ يُفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية في سياق حلِّ الدولتين. للمزيد | This is a Twitter StatusThis is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وشدَّدتِ الرابطةُ على دعمها كافَّةَ الجهود الرامية للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتطبيق كافَّةِ القرارات الأُمميّة في هذا السياق للوصول إلى سلامٍ عادلٍ ودائمٍ يُعيد حقوق الشعب الفلسطيني.