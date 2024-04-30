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شكرا لمتابعة خبر عن رسمياً .. حظر تكبيل المتهم عند القبض عليه إلا إذا كان يشكل خطراً أو حاول الفرار والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - كشف المركز الوطني للوثائق والمحفوظات ، اليوم الثلاثاء ، تفاصيل قرار مجلس الوزراء الذي صدر مؤخراً ، عن إحدى فقرات اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية .
وأوضح المركز عبر حسابه الرسمي ، أنه تقرر إضافة فقرة إلى المادة الحادية والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية ، وذلك بقرار من مجلس الوزراء .
كما أشار إلى أن المادة تنص على ” يحظر تكبيل المتهم عند القبض عليه، إلا إذا كان يشكل خطراً على نفسه أو على الآخرين، أو حاول الفرار”.