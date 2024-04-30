تراند اليوم : إمام مسجد .. شاهد: الكشف عن أول صورة للسائح التركي الذي طعن شرطياً إسرائيلياً في القدس

صحيفة الخليج 365: تكشفت معلومات جديدة، حول هوية السائح التركي الذي طعن شرطياً إسرائيلياً وأصابه بجروح عند باب الساهرة في البلدة القديمة بالقدس الشرقية.

ووفقاً لما ذكرته وسائل إعلام تركية، فإن السائح يدعى حسن ساكلانان، يبلغ من العمر 34 عاماً، وكان يعمل إمام مسجد في ولاية شانلي أورفا، جنوب شرقي تركيا، وقد توجه إلى القدس، ضمن فوج سياحي تركي قبل 72 ساعة من الواقعة.

وأشارت إلى أن ساكلانان ولد في 1 يناير 1990 في بلدة إيوبيه بولاية شانلي أورفا، وهو أب لطفلين.