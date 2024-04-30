شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الأحوال الجوية.. تحويل الدراسة عن بُعد في 4 جامعات والان نبدء بالتفاصيل

جامعة القصيم

الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة المجمعة تحويل الدراسة عن بُعد غدًا الأربعاء.وجاء في بيان لجامعة عبر حسابها على تطبيق إكس: "بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحفاظًا على سلامة أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات، فقد تقرر تحويل الدراسة في جامعة المجمعة يوم غدٍ الأربعاء 1 مايو 2024م، عن بُعد في كل كليات الجامعة".

مكا أعلنت جامعة القصيم تحويل الدراسة الحضورية الأربعاء، إلى نظام الدراسة عن بُعد لجميع طلاب وطالبات الجامعة في جميع مقراتها.

جاء ذلك استنادًا إلى تقرير المركز الوطني للأرصاد، ونظرًا إلى تقلبات الجوية والأجواء الماطرة بمنطقة القصيم.



جامعة الأميرة نورة

وبناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، أعلنت جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، تحويل الدراسة الحضورية لتكون عن بُعد ليوم الأربعاء.



جامعة الإمام محمد بن سعود

بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، وجه رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود د. أحمد بن سالم العامري بتحويل الدراسة يوم غدٍ الأربعاء عن بُعد لجميع الطلاب والطالبات في المدينة الجامعية، ومدينة الملك عبدالله للطالبات في كل المراحل التعليمية، والكلية التطبيقية في محافظة حريملاء.

