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بعد تقارير الأرصاد.. تعليق الدراسة الحضورية في الرياض

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تقارير الأرصاد.. تعليق الدراسة الحضورية في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت إدارة تعليم الرياض، تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها عن بعد، يوم الأربعاء.
وكتب حساب "تعليم الرياض" الرسمي في منصة إكس: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، حرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرّر تحويل الدراسة الحضورية لتكون (عن بُعد) يوم الأربعاء 22 شوال 1445ه‍ـ عبر ، ومنصة روضتي، والمنصات المعتمدة لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس من الهيئتين التعليمية والإدارية بتعليم الرياض. This is a Twitter Status|
بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرّر تحويل الدراسة الحضورية لتكون (عن بُعد) يوم الأربعاء 22 شوال 1445ه‍ـ عبر This is a Twitter Status و This is a Twitter Status والمنصات المعتمدة لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس من الهيئتين... This is a Twitter Status— إدارة تعليم الرياض (@MOE_RYH)
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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