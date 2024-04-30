السياحة وتعليم المزاحمية وضرماء يوقعان مذكرة تعاون

وُقّعت في مقر كلية السياحة والفندقة بمحافظة المزاحمية التابعة لمنطقة الرياض صباح اليوم مذكرة تعاون مشتركة بين مكتب التعليم بالمزاحمية وضرماء والكلية التقنية للسياحة والفندقة بالمزاحمية.

وذكر مدير مكتب التعليم بالمزاحمية وضرماء الدكتور عبدالرحمن المرداسي لـ"دوت الخليج"، أن مذكرة التعاون المشتركة بين مكتب التعليم بالمزاحمية وضرماء والكلية التقنية للسياحة والفندقة بالمزاحمية تهدف إلى تفعيل التعاون المشترك، وتنفيذ عدد من البرامج في عدد من المجالات منها المجال الاجتماعي والمجال التوعوي، لخدمة الطلاب في برامج وعقد ورش عمل للطلاب في المرحلة الثانوية بمدارس المكتب بما يحقق الأهداف المنشودة وصولا لمخرجات تواكب رؤية المملكة 2030.

كما ذكر عميد كلية السياحة والفندقة بالمزاحمية أ. سعد دحيم السبيعي أن المذكرة تهدف إلى إقامة تعاون مشترك في تبادل المنافع لتعزيز المساهمة في تقديم الخدمة المجتمعية من خلال تنفيذ العديد من الخدمات والأعمال للمجتمع وإبراز دور الكلية في المسؤولية المجتمعية وفيما يخدم الصالح العام، ومن أبرز ذلك التعاون في البرامج والأنشطة الثقافية والترفيهية وتبادل الزيارات بين الطرفين، وكذلك المجالات التوعوية وتشمل تقديم ورش العمل التوعوية وتعزيز ثقافة العمل التقني والمهني لطلاب التعليم العام وبما يتواكب مع رؤية المملكة 2030 ويحقق مستهدفات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.