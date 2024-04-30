مجلس الوزراء: تعزيز العمل المشترك بشأن وقف الحرب في غزة

جدد مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد رئيس المجلس الأمير محمد بن سلمان ، اليوم، حرص المملكة على نشر الأمن والسلم الدوليين، ودعم مسارات الاستقرار والتنمية في منطقة الشرق الأوسط وبقية مناطق العالم.

وتناول المجلس المساعي المبذولة من المملكة بالتعاون مع أشقائها وأصدقائها؛ لتعزيز العمل المشترك بشأن ضرورة وقف الحرب في قطاع غزة، وضمان حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، ودعم الجهود الرامية إلى الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة.

توسيع مجالات التعاون

وفي بداية الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على مجمل المحادثات التي جرت خلال الأيام الماضية بين المملكة ومختلف الدول على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، لتوسيع مجالات التعاون السياسي والاقتصادي؛ بما يخدم المصالح المشتركة، ويعزز التنسيق تجاه القضايا والتحديات العالمية.

الاجتماع الخاص

وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، أن المجلس أشاد في هذا السياق، بمضامين الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي استضافته المملكة تحت عنوان ( التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية)، في إطار دورها وسعيها الدائم لدعم العمل المشترك، وتعزيز معدلات نمو الاقتصاد العالمي، وفي ظل ما تشهده من تحول اقتصادي تاريخي غير مسبوق؛ رسخ مكانتها بصفتها وجهة عالمية للاستثمار.

دعم البنك الإسلامي للتنمية

وثمن مجلس الوزراء، رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، احتفالية اليوبيل الذهبي للبنك الإسلامي للتنمية، مجدداً التأكيد على التزام المملكة الراسخ بمبادئ التضامن الإسلامي والتنمية المشتركة، وحرصها على مواصلة العمل مع البنك لتحقيق أهدافه في دعم التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء والدول الأخرى.

العام الثامن للرؤية

واستعرض المجلس، جملة من التقارير في الشأن المحلي، مشيداً بالتقدم المحرز في مبادرات ومؤشرات (رؤية المملكة 2030)، وما حققته من مستهدفات في عامها (الثامن) على مختلف الصعد، بما فيها رفع مستوى الخدمات من تعليم وصحة وإسكان وبنية تحتية، وإيجاد مجالات وافرة من فرص العمل، وتسريع وتيرة تنويع الاقتصاد الوطني، ودعم القطاعات الواعدة، بالإضافة إلى تمكين المرأة والشباب، وتحسين جودة الحياة للجميع.

منتدى العمرة والزيارة

وبين وزير الإعلام أن مجلس الوزراء، نوّه بما اشتمل عليه منتدى العمرة والزيارة الذي عقد بالمدينة المنورة؛ من إطلاق مبادرات مستقبلية، ومشروعات تطويرية، ستسهم في الوصول برحلة ضيوف الرحمن إلى آفاق جديدة تُعزز ما يقدم لهم من خدمات وتسهيلات؛ ليؤدوا عباداتهم ونسكهم بكل يسر وطمأنينة.

واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

قرارات المجلس

- اتفاقية تعاون بين المملكة والبحرين في مجال الطاقة.

- مذكرة تفاهم مع نيجيريا للتعاون في قطاعي النفط والغاز.

- مذكرة تفاهم مع الجانب الياباني بشأن تأسيس حوار استراتيجي على مستوى وزراء الخارجية.

- مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين المملكة وكينيا.

- مذكرة تفاهم مع تونس للتعاون في مجال المياه.

- مذكرة تفاهم بين المملكة والكونغو للتعاون في مجال الثروة المعدنية.

- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين المملكة وكوت ديفوار.

- التباحث مع الجانب السنغافوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية.

- مذكرة تفاهم مع كوريا للاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لدى كل منهما.

- مذكرة تفاهم بين المملكة والهند في مجال منع الفساد ومكافحته.

- مذكرة تفاهم مع البرتغال في مجال تنظيم الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية ومنتجات التجميل.

- اتفاقية تعاون بين المملكة وباكستان في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

- مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المملكة والصين.

- مذكرة تفاهم للتعاون الصناعي بين المملكة وتونس.

- تعديل الفقرة (أ) من المادة (الحادية عشرة) من النظام الأساس لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، وذلك بإضافة عضو من هيئة تطوير محافظة جدة في مجلس إدارة الشركة.

- تعيين المهندس عبدالعزيز بن عبدالله الضراب عضواً ممثلاً لاتحاد الغرف التجارية السعودية من رجال الأعمال ذوي العلاقة بمجال عمل الهيئة في مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء.

- اعتماد الحسابين الختاميين لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة العامة لتنظيم الإعلام، لعامين ماليين سابقين.

الترقيات

ـ ترقية المهندس أحمد بن سعيد أبوعليط إلى وظيفة (مستشار أول هندسة نفط وغاز) بالمرتبة (15) بوزارة الطاقة.

ـ ترقية تركي بن عبدالله بن زيد التميمي إلى وظيفة (وكيل إمارة منطقة) بالمرتبة (15) بإمارة المنطقة الشرقية.

ـ ترقية ناصر بن أحمد الشايع إلى وظيفة (مستشار بحث قضايا) بالمرتبة (14) بوزارة الداخلية.

ـ ترقية عبدالرحمن بن عبدالله المجلي إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (14) بوزارة الداخلية.

ـ ترقية محمد بن عبدالواحد العريفي إلى وظيفة (أمين عام منظمة ذات اهتمامات خاصة) بالمرتبة (14) بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

ـ ترقية نايف بن منور العبدلي إلى وظيفة (مدير مكتب) بالمرتبة (14) بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

ـ ترقية أمل بنت حاسن الخماش إلى وظيفة (مستشار خدمة اجتماعية) بالمرتبة (14) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ـ ترقية المهندس بدر بن سليمان المعيوف إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (14) بوزارة النقل والخدمات اللوجستية.

ـ ترقية بندر بن محمد السريع إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (14) بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.