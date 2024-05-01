نائب أمير مكة يطلع على الاستعدادات المبكرة لحج 1445

رأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج المركزية الأمير سعود بن مشعل في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة اليوم اجتماع اللجنة التنفيذية للجنة الحج، والذي تخلله استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بالاستعدادات المبكرة لحج العام الحالي.

وفي بداية الاجتماع أشاد نائب أمير منطقة مكة المكرمة بمضامين بيان هيئة كبار العلماء الذي أكد ضرورة استخراج تصريح الحج وعدم جواز أداء الفريضة دون أخذ التصريح، منوهاً إلى أن في ذلك تعظيم لاحترام الأنظمة الرامية لترتيب استقبال ضيوف الرحمن، وتنظيم حركتهم وتنقلاتهم ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسكينة وسلامة وأمان منذ قدومهم للأراضي المقدسة وحتى عودتهم لديارهم سالمين غانمين بحول الله.

وشدد نائب أمير مكة على ضرورة مضاعفة الجهود وتكاتف الجهات لتقديم كافة الخدمات اللازمة ضيوف الرحمن تحقيقاً لتطلعات القيادة التي لم تدخر جهداً وسخرت الإمكانات المادية والبشرية لخدمة وراحة ضيوف بيته الحرام.

وناقشت اللجنة ترتيبات إعداد خطة موسم حج 1445هـ والجدول الزمني لتنفيذها ورفع جاهزية الخدمات والمرافق المعدة لتقديم الخدمات لضيوف الرحمن.

وتطرق الاجتماع إلى التجارب الميدانية المنفذة خلال الفترة الماضية والأخرى التي سيتم تنفيذها بهدف التأكد من تمام الجاهزية وحسن الأداء ليتسنى تقديم أفضل الخدمات التي تمكن الحجيج من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.