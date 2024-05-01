اخبار السعوديه

المنيع يوضح الحكم الشرعي لمن حلف بالطلاق ثم أراد الرجوع عن يمينه .. فيديو

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لمتابعة خبر عن المنيع يوضح الحكم الشرعي لمن حلف بالطلاق ثم أراد الرجوع عن يمينه .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أجاب الشيخ عبدالله المنيع عضو هيئة كبار العلماء ، على سؤال ” قلت لزوجتي أنتِ طلق إذا ذهبتي لهذا البلد مرة أخرى ، والآن أريد الرجوع عن هذا الحلف لأسباب العمل ؟ ” .

وقال المنيع : ” إذا كان الحلف مراداً فيقع بالإجماع ، وإذا كان الحلف غير مراد فهو محل خلاف بين أهل العلم ” .

وأضاف : جمهور أهل العلم يرون أن الحلف بالطلاق يقع سواء كان مراداً أو غير مراد به ، لحديث الرسول ﷺ «ثلاث جدهن جد ، وهزلهن جد ، النكاح ، الطلاق ، الرجعة» ، مشيراً إلى أن بعض أهل العلم يقولون إن الطلاق المبني على المنع لا يقع .

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا