السعودية | تعليم المنطقة الشرقية يُعلن تعليق الدراسة غداً

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية تعليق الدراسة الحضورية، لجميع طلاب وطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم ليوم غدٍ الأربعاء، في جميع المحافظات التابعة لها.

وأوضحت الإدارة، أن تعليق الدراسة جاء بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد باستمرار الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرَّر تحويل الدراسة عن بُعد عبر منصة “مدرستي” في جميع مدارس المنطقة ومحافظاتها.