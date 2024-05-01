شكرا لمتابعة خبر عن تعليق الدراسة الحضورية غدًا بمدارس الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت إدارة التعليم في منطقة الرياض ، مساء اليوم ، تعليق الدراسة الحضورية ليوم غد ، الأربعاء .

وأوضحت إدارة تعليم الرياض أنه تقرر تحويل الدراسة عن بُعد عبر منصة “مدرستي” ومنصة “روضتي” والمنصات المعتمدة لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس من الهيئة التعليمية والإدارية بـ تعليم الرياض .

كما أشارت إلى أنه تقرر تعليق الدراسة في مدارس الرياض بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد ، وحرصًا على سلامة الجميع .