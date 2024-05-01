تراند اليوم : شاهد: ردة فعل محمد نور بعدما طلبت مشهورة على "التيك توك " النزول إلى الملعب بعد خسارة الاتحاد أمام الهلال

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو، ردة فعل لاعب الاتحاد السابق محمد نور، بعدما طلبت منه مشهورة التيك توك، صوص النزول إلى الملعب عقب خسارة الاتحاد أمام الهلال.

وأظهر الفيديو، صوص وهي تنادي على محمد نور قائلة: " كابتن محمد نور، ياليتك يا كابتن لو تنزل نصف ساعة تلعب في الملعب".

وأبان الفيديو، محمد نور، وهو يتجاهل صوص، ويكمل طريقه للمغادرة.