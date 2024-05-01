تطوير العمل الإسعافي بـ4 مناطق

وأوضح مدير عام فرع الهيئة بنجران محمد بن علي العسيري، أن الاجتماع بحث الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال التي من شأنها تطوير العمل الإداري والإسعافي بما يعزز الدور الإنساني الذي تقوم عليه الهيئة بتسخير جميع الإمكانات لتقديم أفضل الخدمات الإسعافية للمواطنين والمقيمين، وتقليص زمن الاستجابة وتسهيل مهام الفرق الميدانية، والاتفاق على وضع خطة موحدة مشتركة للكوارث لمراكز الحد الجنوبي والاستفادة القصوى من سيارات الكوارث وسيارات النقل الإسعافي.
ونفذ مديرو فروع الهيئة جولة على مركز القيادة والتحكم بالفرع واستمعوا لشرح عن أجهزة الاتصالات وبرامج العمليات المستخدمة بمركز القيادة والتحكم بمنطقة نجران وكيفية استقبال البلاغات، وترحيلها للفرق الإسعافية ومتابعتها حتى وصولها للموقع وتقديم الخدمة الطبية الإسعافية للحالة الإسعافية وإسعافها للمستشفى، وكيفية التواصل مع المستشفيات لاستقبالها.
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