41 مليون عملية إلكترونية لخدمة مستفيدي الجوازات

سخرت وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجوازات جميع إمكاناتها المادية والبشرية، لخدمة المواطنين والمقيمين والزوار، عبر تقديم خدمات إلكترونية مميزة، ففي عام 2023 قدمت أكثر من 41 مليون عملية من خلال مصفوفة الخدمات الإلكترونية من خلال أكثر من 100 خدمة للمستفيدين داخل المملكة وخارجها.

إدارات الجوازات

تسهيلًا لمستفيدي الجوازات من تقديم طلبات إنجاز معاملاتهم التي تعذر تنفيذها إلكترونيًا، دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات، عززت المديرية جهودها بخدمة "تواصل" عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية (أبشر) وبوابة مقيم، بتنفيذ أكثر من (3) ملايين عملية، وإتاحة قنوات عدة لخدمتهم تتمثل في مركز الاتصال الموحد 992 والبريد الرسمي الإلكتروني وحسابات الجوازات على منصات التواصل الاجتماعي.

إصدار التأشيرة

أسهمت المديرية العامة للجوازات في تعزيز قدراتها وإمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن وتيسير أداء الحج والعمرة والزيارة في منافذ المملكة الدولية بتوفير كوادر بشرية مؤهلة بعدد من اللغات لخدمة المستفيدين منذ وصولهم حتى مغادرتهم، وإرشادهم داخل الصالات وإنهاء إجراءاتهم في وقت قياسي بجودة ودقة، وتقديم خدماتها للحجاج المستفيدين من مبادرة طريق مكة إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية المملكة 2030، عبر خدمة (242.272) حاجًا في عام 2023م خلال موسم الحج لعام 1444، لإنهاء إجراءاتهم من صالة المبادرة في بلدانهم، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًا وأخذ الخصائص الحيوية، ومرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة، في حين تتولى الجهات الشريكة إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.