شكرا لمتابعة خبر عن نقلت 25 عروساً .. قصة سيارة قديمة في معرض القصيم للسيارات الكلاسيكية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عرض مواطن سيارة قديمة عمرها أكثر من 50 عام ، في معرض للسيارات الكلاسيكية القديمة في القصيم .

وكان المواطن عايض القحطاني أحضر السيارة التي تعود لوالده من منطقة عسير في جنوب المملكة إلى معرض القصيم شمال العاصمة الرياض .

وقال المواطن خلال مقطع فيديو متداول : ” السيارة من نوع بيجو 404 وترجع لعام 1974م ، وكانت السيارة الوحيدة في القرية آنذاك ، وكان الوالد ينقل الأشخاص والمرضى بها” .

وأضاف أن نقلت 25 عروساً في حفلات الزفاف التي شهدتها القرية في هذه الفترة ، مشيراً إلى أن الأشخاص كانوا يطلبون من الوالد الحضور لمناسبات الزواج من أجل نقل العروس .

وذكر عايض أنه قرر هو وأخواته الاحتفاظ بسيارة الوالد ، مؤكداً أنها تشارك في العديد من المعارض والكلاسيكية وفعاليات المملكة ، خاصة يوم التأسيس .