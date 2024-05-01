تراند اليوم : الخضيري يعلق على واقعة تسمم 15 شخصاً بعد تناولهم وجبة من مطعم بالرياض

صحيفة الخليج 365: علق المختص في أبحاث المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري، على واقعة تسمم 15 شخصاً بعد تناولهم وجبة من مطعم بالرياض.

وقال الخضيري، في تغريدة عبر حسابه بمنصة "إكس": بعد موجة التسمم الغذائي بدأ البعض بالحديث جهلاً بها وخلطاً للمعلومات؛ المسبب بكتيريا قليلة الانتشار تسمى Clostridium botulinum ( فلا تخلطوا بينها وبين التسمم الشائع المعتاد المتكرر بالسالمونيلا، هذه البكتيريا كلوستريديوم بوتولينيوم تعيش في البيئة معدومة الأوكسجين.

وأضاف: البعض قال إنها بالسلطات وهذا غير صحيح لانها بكتيريا لا هوائية يعني تعيش بدون هواء أما وسط كوم اللحم الفاسد (مغلق الكيس لعدة ساعات في الحر الشديد) أو داخل المعلبات واللحوم المخزنة بالبلاستيك سواء المبردة أو المجمدة وبالذات المخزّنة داخل علب أو أكياس بلاستيك عدة ساعات بالحر الشديد ومعزولة عن الهواء. (ولا يتكسر الميكروب ولا السم بسهولة بالطبخ ولا الحرارة، والحرارة والطبخ ممكن تقضي على البكتيريا نفسها قبل أن تفرز السموم، لكن بعد إفراز السموم قد تبقى بعض السموم في الأكل ولا تهضمه إنزيمات ولا أحماض المعدة لأنه سم عصبي تركيبته مختلفة).

وتابع: ( قلل بشدة اكل المطاعم وأكل كل يُجهزه غيرك، اعمل طعامك بنفسك وجهّزه بنفسك بإشرافك الصحي ).