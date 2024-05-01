تراند اليوم : بعد توعد نتنياهو بالهجوم.. مسؤول أممي يكشف عدد الأيام المطلوبة لإجلاء الفلسطينيين من رفح

صحيفة الخليج 365: قال مسؤول كبير في الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء إن إجلاء المدنيين من رفح إلى مناطق أخرى داخل قطاع غزة، قد يستغرق على الأقل 10 أيام.بحسب صحيفة وول ستريت جورنال.

يأتي ذلك في وقت تقول فيه إسرائيل إنها على وشك بدء عملية لاجتياح المدينة المكتظة بالنازحين.

وحذرت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء من أن هجوما إسرائيليا على رفح بجنوب قطاع غزة يلوح "في الأفق القريب" مضيفة أنه لا ينبغي لإسرائيل أن تستغل التقدم "التدريجي" في إدخال المساعدات للتحضيرأو تبرير عملية.

وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الثلاثاء بالمضي في الهجوم الذي يهدد بشنه منذ فترة طويلة على رفح بغض النظر عن رد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على أحدث مقترح لوقف القتال وإعادة الرهائن الإسرائيليين.