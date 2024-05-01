تراند اليوم : "نزاهة" تكشف تفاصيل التحقيق مع 268 متهماً وإيقاف 166 في قضايا رشوة واستغلال نفوذ

صحيفة الخليج 365: باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، باشرت خلال شهر أبريل 2024م، اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل (1790) جولة رقابية، والتحقيق مع (268) مشتبهاً به.

وأفادت أن من ضمن المشتبه بهم موظفون من وزارات (الداخلية، الدفاع، الحرس الوطني، العدل، الصحة، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية).

وأوضحت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أنه جرى إيقاف (166) مواطناً ومقيماً، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة، لتورطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، التزوير، غسل الأموال).

ولفتت إلى أنه يجري استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء.