شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء غائمة وماطرة لليوم الثاني على الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصلت لليوم الثاني الأمطار على العاصمة الرياض، حيث ارتوت على إثرها الأرض، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم.

وتشير توقعات المركز الوطني للأرصاد إلى استمرار الحالة المطرية -بمشيئة الله تعالى- حتى مساء اليوم.

كان المركز الوطني للأرصاد قد أصدر، أمس الثلاثاء، الإنذار الأحمر في عدد من المناطق، منوها من أمطار غزيرة.

وشملت الإنذارات مكة المكرمة، والحدود الشمالية، والرياض، والشرقية، والباحة، والمدينة المنورة.