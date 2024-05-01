حالة جوية غير مستقرة تسيطر على دول الخليج حتى الخميس

من بينها استخدام إشارة التنبيه حال انعدام الرؤية.. نصائح هامة من "#المرور_السعودي" لقائدي المركبات عند هطول #الأمطار



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