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حالة جوية غير مستقرة تسيطر على دول الخليج حتى الخميس

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن حالة جوية غير مستقرة تسيطر على دول الخليج حتى الخميس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتأثر دول الخليج بحالة جوية غير مستقرة، تشمل: والبحرين وقطر والكويت والإمارات وسلطنة عمان.
ويوضح خبراء الأرصاد تأثر البلاد بسحب ركامية محملة بأمطار غزيرة متفاوتة الشدة، وتكون مصحوبة بزخات البرد والسيول وارتفاع كميات المياه في الطرقات. للمزيد | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
ويتوقع المختصون أن تبلغ الحالة ذروتها خلال ساعات النهار بيوم الخميس 2 مايو.
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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