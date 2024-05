شكرا لقرائتكم خبر عن حالة جوية غير مستقرة تسيطر على دول الخليج حتى الخميس والان نبدء بالتفاصيل

تتأثر دول الخليج بحالة جوية غير مستقرة، تشمل: السعودية والبحرين وقطر والكويت والإمارات وسلطنة عمان.ويوضح خبراء الأرصاد تأثر البلاد بسحب ركامية محملة بأمطار غزيرة متفاوتة الشدة، وتكون مصحوبة بزخات البرد والسيول وارتفاع كميات المياه في الطرقات. صحيفة اليوم (@alyaum)ويتوقع المختصون أن تبلغ الحالة ذروتها خلال ساعات النهار بيوم الخميس 2 مايو.