نزاهة تكشف تفاصيل التحقيق مع 268 متهماً وإيقاف 166 في هذه القضايا

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” عن تكثيف جهودها لمكافحة الفساد خلال شهر أبريل 2024، وذلك من خلال اتخاذ الخطوات التالية: تنفيذ (1790) جولة رقابية على مختلف الجهات الحكومية.

التحقيق مع (268) مشتبهاً به في قضايا فساد.

إيقاف (166) مواطناً ومقيماً تورطوا في قضايا (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، التزوير، غسل الأموال). تفاصيل الإجراءات المتخذة: شملت الجولات الرقابية مختلف الوزارات والهيئات الحكومية، بهدف التأكد من التزامها بأحكام نظام مكافحة الفساد.

تم التحقيق مع (268) شخصًا مشتبهًا بهم في قضايا فساد، من بينهم موظفون في وزارات (الداخلية، الدفاع، الحرس الوطني، العدل، الصحة، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية).

تم إيقاف (166) مواطناً ومقيماً تورطوا في قضايا فساد، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية.

أطلق سراح بعض الموقوفين بالكفالة الضامنة، بينما لا يزال آخرون قيد التحقيق.

تُواصل “نزاهة” استكمال الإجراءات النظامية بحق الموقوفين تمهيداً لإحالتهم للقضاء.

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