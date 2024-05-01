شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق أنفاق طريق الملك فهد بالدمام احترازيًا بسبب الأمطار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أغلقت أمانة المنطقة الشرقية بالتعاون مع مرور المنطقة الشرقية، أنفاق طريق الملك فهد بالدمام.

ويأتي ذلك نظرًا لشدة الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها العباد والبلاد.

وأوضحت الأمانة أن الإغلاق تم احترازيًا لسلامة قائدي السيارات سالكي الطريق، وسوف يتم فتح الأنفاق حال استقرت حالة الطقس.

وأكدت أن الفرق تواصل أعمالها الميدانية للتعامل مع الحالة المطرية، حيث تباشر مواقع تجمعات المياه في الأماكن غير المخدومة بشبكة تصريف مياه الأمطار، وكذلك البلاغات فور ورودها والعمل على معالجتها.

ودعت الأمانة ميع المواطنين والمقيمين بأخد الحيطة والحذر وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة حفاظًا على سلامتهم، والإبلاغ عن أي طارئ من خلال مركز البلاغات 940.