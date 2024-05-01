تراند اليوم : بالفيديو.. الناقد الرياضي عبدالله فلاته: لهذا السبب لن يفوز الاتحاد على الهلال بالصباح أو في المساء

صحيفة الخليج 365: انتقد المحلل الرياضي عبدالله فلاته، وضع التحكيم بعد خسارة فريق الاتحاد أمام نظيره الهلال أمس الثلاثاء في بطولة كأس الملك.

وقال فلاته عبر برنامج "أكشن مع وليد"، إن الحكم ألغى هدفا صحيحا للاتحاد سجله اللاعب عبدالرزاق حمدالله وبهذا التحكيم لن يفوز الاتحاد على الهلال بالصباح أو في المساء.

وتحدث فلاته عن الفرق في استقدام اللاعبين بين الأندية، مشيرًا إلى أن حمدالله لاعب مُخلص، وتساءل: متى يفوز الهلال بشكلٍ صريح ؟ كلها تحكيم.. أين سطوة الهلال في آسيا؟