شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثاني على التوالي.. توقعات باستمرار هطول الأمطار على معظم منطاق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لليوم الثاني على التوالي توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار على بعض المناطق في المملكة.وقال إن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البردورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، والشرقية. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من منطقة تبوك خاصة الساحلية منها.