شكرا لقرائتكم خبر عن نظراً للحالة المطرية.. القنصلية السعودية بدبي تطالب المواطنين بالحذر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت القنصلية السعودية في دبي المواطنين المتواجدين عبر حسابها الرسمي في منصة أكس قائلة: نظراً للحالة الجوية المطرية في دبي والإمارات الشمالية، يومي الخميس والجمعة2-3 مايو 2024م، فإنها تأمل من المواطنين والمواطنات كافة اتخاذ الحيطةوالحذر والالتزام بالتوصيات الصادرةمن الجهات المختصةفي الدولة".

وفي حالة الطوارئ لا سمح الله، يتم التواصل مع القنصليةعلى الأرقام التالية، حفظ الله الجميع.

