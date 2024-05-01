شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة السماح للمصريين من حاملي تأشيرة زيارة المملكة بأداء مناسك الحج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكدت وزارة السياحة والآثار المصرية، أنه لا صحة للسماح لحاملي تأشيرة الزيارة للمملكة العربية السعودية بكل أنواعها بأداء مناسك الحج.

وأفادت أن لجان الإدارة المركزية لشركات السياحة المتواجدة في المطارات المصرية المختلفة، رصدت عدة مجموعات من المواطنين المصريين المتجهين إلى المملكة بتأشيرات زيارة عن طريق شركات سياحة، ولوحظ أن تواريخ عودتهم تم تحديدها في شهر يوليو المقبل، أي بعد انتهاء موسم الحج لهذا العام.

وذكرت الوزارة ، أن الإدارة المركزية تجري حاليا تحقيقا مع شركات السياحة ذات الصلة بذلك، علما بأنه في حال ثبوت المخالفة على أي شركة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، حيث أنه قد تصل العقوبة، وفقاً للعقوبات التي يتضمنها كل من القانون المنظم لعمل الشركات السياحية وقانون البوابة المصرية للعمرة وقانون تنظيم الحج، إلى حد إلغاء ترخيص الشركة.

وقالت أنه في حال ثبوت المخالفة على أي كيان غير شرعي يقوم بمزاولة أو تنظيم أي برامج أو أنشطة سياحية متعلقة بعمل الشركات السياحية دون الحصول على ترخيص من الوزارة، سيتم إحالته للنيابة العامة، والتي قد تصل العقوبة عليه بالحبس أو فرض غرامات مالية كبيرة وفقاً للقانون.