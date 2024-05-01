شكرا لمتابعة خبر عن قنصلية المملكة بدبي تدعو المواطنين إلى الحيطة والحذر من الحالة المطرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - دعت قنصلية المملكة في دبي والإمارات الشمالية، اليوم الأربعاء المواطنين والمواطنات، إلى أخذ الحيطة والحذر يومَي الخميس والجمعة؛ نظراً للحالة الجوية المطرية التي تشهدها دبي.

وقالت في تغريدة على حسابها في “إكس”:” ندعو المواطنين والمواطنات إلى اتخاذ الحيطة والحذر والالتزام بالتوصيات الصادرة من الجهات المختصة في دولة الإمارات؛ نظراً للحالة الجوية المطرية التي ستشهدها دبي والإمارات الشمالية يومي الخميس والجمعة 2 – 3 مايو 2.”

وأضافت :” يمكنكم التواصل على هاتف طوارئ شؤون السعوديين: 00971504522258، في الحالات الطارئة .”