شكرا لقرائتكم خبر عن مديرة تعليم جدة: رؤية 2030 تسعى لتحقيق التميز محليًا ودوليًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت المدير العام للتعليم بمحافظة جدة منال بنت مبارك اللهيبي، أن التحول الوطني أول برامج الرؤية نحو الريادة العالمية، جاء ذلك خلال تدشينها اليوم الأربعاء، ندوة التحول (فرص وتحديات)، والتي نظمتها إدارة التطوير والتحول بحضور مديري الإدارات ومكاتب التعليم ورؤساء الأقسام والوحدات التنظيمية بتعليم جدة. التميز التعليمي محليًا ودوليًا وأضافت اللهيبي أن قطاع التعليم من أهم المرتكزات التنموية التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا ضمن (رؤية المملكة 2030) سعياً لتحقيق التميز التعليمي محليًا وإقليميًا ودوليًا، ويأتي التحول المؤسسي كأحد التوجهات الأساسية التي تؤكد عليها وزارة التعليم، عن طريق تبني كل ما من شأنه تحسين العمليات، وتعزيز النجاح المؤسسي والتنافسية والنمو المستدام.



وأوضحت اللهيبي أهمية تبادل الخبرات بين القطاعات المتناظرة من بيوت الخبرة، التي كان لها السبق في خوض تجربة التحول المؤسسي الناجح، وأشادت بمبادرة إدارة التطوير والتحول بإقامة هذه الندوة التي تسلط الضوء على قصص النجاح في القطاعات الحكومية الأخرى من خلال رحلة التحول المؤسسي وتستكشف جوانبه والفرص المرتبطة به وإلقاء الضوء على أبرز التحديات والفرص، تبادلاً للأفكار والرؤى ووصولاً للإبداع و الابتكار و التميز المنشود. جلسات الندوة وشهدت الندوة جلسات من متحدثين من قطاعات مختلفة في التحول الرقمي، حيث شهدت الجلسة الأولى التي أدارتها د. نورة الغامدي مديرة إدارة التطوير والتحول، وتحدث فيها مدير قطاع الأعمال بوزارة التجارة فرع منطقة مكة المكرمة الدكتور عبدالرحمن عبيدالله الحربي عن التحول الرقمي لخدمات وزارة التجارة والتفاعل والتواصل على البوابة الإلكترونية للوزارة، كما تناول مدير إدارة الخدمات المشتركة بوزارة التجارة بمنطقة مكة المكرمة أيمن حامد المزروعي في ورقته التي قدمها أبرز برامج وتطبيقات حماية المستهلك منها تطبيق بلاغ تجاري، وتطبيق خدمات، إضافة إلى البوابة الإلكترونية لتقييم الأداء ونظام باشر للموظفين.

واستعرض الرئيس التنفيذي لتجمع جدة الصحي الثاني الدكتور شادي بن سالم الخياط في الجلسة الثانية رحلة التحول في وزارة الصحة والأهداف الاستراتيجية لبرنامج تحول القطاع الصحي وماهي برامج التحول الصحي والهيكل التنظيمي القادم إضافة إلى رؤية ورسالة وقيم وأهداف نطاق الخدمات والمستشفيات التابعة لتجمع جدة الصحي الثاني، وفي ختام الجلسات قدم مدير مكتب إدارة التحول بجامعة الملك عبد العزيز الدكتور يوسف بسام أبو شرخ نبذة عن رحلة الجامعة نحو التحول الرقمي ومراحل عمليات التحول لتطبيق نظام الجامعات، وتم تكريم المشاركين في نهاية الندوة.