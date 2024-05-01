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لجنة الصداقة البرلمانية تناقش العلاقات الثنائية تجتمع مع السفير التركي

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - عقدت لجنة الصداقة البرلمانية التركية في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم بن محمد القنّاص، اجتماعًا في مقر المجلس مع سفير الجمهورية التركية لدى المملكة آمر الله إشلر، بحضور أعضاء مجلس الشورى أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية التركية بالمجلس.

العلاقات الثنائية بين المملكة وجمهورية تركيا

وتناول الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا، لا سيما العلاقات البرلمانية وسبل تعزيزها وتنميتها بين مجلس الشورى ومجلس الأمة التركي بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.

يُذكر أنَّ لجان الصداقة البرلمانية السعودية في مجلس الشورى تعمل على تنمية وتوثيق روابط الصداقة والتواصل بين المجلس، والمجالس التشريعية والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة بما يعزّز علاقات المملكة خارجياً، ويحقق أكبر قدرٍ من التواصل والتنسيق في مختلف المحافل البرلمانية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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