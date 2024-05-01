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"الدفاع المدني" يتابع الحالة المطرية ميدانيًا.. ويوجه تحذيرًا هامًا /عاجل

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اليوم- الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أكدت المديرية العامة للدفاع المدني أنها تواصل متابعة الحالة المطرية التي تشهدها معظم مناطق المملكة ميدانيًا.
ودعت عبر حسابها بمنصة "إكس" اليوم الأربعاء، إلى الابتعاد عن الأودية وتجمع مياه الأمطار.

طقس

ولليوم الثاني على التوالي توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار على بعض المناطق في المملكة.
وأعلن المركز أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البردورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، والشرقية.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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