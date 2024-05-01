شكرا لقرائتكم خبر عن "الدفاع المدني" يتابع الحالة المطرية ميدانيًا.. ويوجه تحذيرًا هامًا /عاجل والان نبدء بالتفاصيل

طقس السعودية

الدمام - شريف احمد - أكدت المديرية العامة للدفاع المدني أنها تواصل متابعة الحالة المطرية التي تشهدها معظم مناطق المملكة ميدانيًا.ودعت عبر حسابها بمنصة "إكس" اليوم الأربعاء، إلى الابتعاد عن الأودية وتجمع مياه الأمطار.ولليوم الثاني على التوالي توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار على بعض المناطق في المملكة.وأعلن المركز أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البردورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، والشرقية.