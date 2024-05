شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث تعزيز التعاون مع نظيرته السلفادورية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، وزيرة الخارجية في جمهورية السلفادور ألكسندرا هيل تينوكو.وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات بين المملكة والسلفادور، وفرص تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة، إضافة إلى بحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة المكسيكية السفير غير المقيم لدى جمهورية السلفادور هيثم بن حسن المالكي.