أعلنت الهيئة العامة للنقل إيقاف نشاط تطبيق لنقل الركاب لعدم التزامه بالأنظمة والاشتراطات وعدم ربطه التقني مع الهيئة؛ بهدف حماية حقوق المستفيد وتقديم خدمات موثوقة له.

وتؤكد الهيئة على عدم عمل السائقين غير السعوديين في تطبيقات نقل الركاب و الالتزام بالمواصفات المعتمدة للسيارات العاملة في النشاط، و ⁠إيقاف أي سائق يلغي 5 طلبات بعد قبولها خلال الشهر الواحد، و⁠إظهار الوجهة النهائية للراكب قبل قبول الطلب.

وشددت الهيئة على ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصادرة من الهيئة العامة للنقل بما فيها الارتباط التقني بالهيئة، وتحديث بيانات وسائل التواصل لدى الهيئة في حال تغييرها،تزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات التي تطلبها خلال مدة أقصاها (24) أربع وعشرين ساعة من وقت الطلب، أخذ موافقة الهيئة قبل إجراء أي تعديل على كيان المنشأة).