شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تحذيرات السيول.. الدفاع المدني ينقذ 3 عالقين ويطبق النظام بحق قائد المركبة /عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنقذت الإدارة العامة للدفاع المدني 3 أشخاص احتجزوا في سيل داخل مركبة في بحرة.

وأوضح الدفاع المدني أنه تم تطبيق الأنظمة بحق قائد المركبة لارتكابه مخالفة "المجازفة بعبور الأودية أثناء جريانها"، وذلك بالتنسيق مع المرور السعودي. متابعة الحالة المطرية أكدت المديرية العامة للدفاع المدني أنها تواصل متابعة الحالة المطرية التي تشهدها معظم مناطق المملكة ميدانيًا.

ودعت عبر حسابها بمنصة "إكس" اليوم الأربعاء، إلى الابتعاد عن الأودية وتجمع مياه الأمطار.