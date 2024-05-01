وزير التعليم أمام مجلس الشورى الأربعاء المقبل

يحضر وزير التعليم يوسف البنيان جلسة مجلس الشورى العادية التاسعة والعشرين من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة التي ستعقد الأربعاء المقبل.

وسيجيب وزير التعليم خلال الجلسة عن تساؤلات أعضاء المجلس وملحوظاتهم بشأن أداء الوزارة بالإضافة إلى مبادراتها وبرامجها والموضوعات التي تدخل ضمن اختصاص الوزارة، كما يستعرض الوزير أمام المجلس خطط الوزارة ورؤاها المستقبلية لتطوير المنظومة التعليمية ومخرجات التعليم، وذلك انطلاقاً من مسؤوليات المجلس في مناقشة أداء الأجهزة الحكومية والعمل على التطوير والارتقاء بأداء مختلف القطاعات بما ينسجم مع تطلعات القيادة الرشيدة، وبما يلبي طموح المواطنين، ووصولاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويأتي حضور وزير التعليم رغبة من المجلس في مناقشة أداء وزارة التعليم والصعوبات والمعوقات التي تواجهها بناءً على المادة الثانية والعشرين من نظام المجلس التي تنص "على رئيس مجلس الشورى أن يرفع لرئيس مجلس الوزراء بطلب حضور أي مسؤول حكومي جلسات مجلس الشورى، إذا كان المجلس يناقش أموراً تتعلق باختصاصاتها، وله الحق في النقاش دون أن يكون له حق التصويت".

ويستقبل مجلس الشورى مقترحات المواطنين واستفساراتهم التي يرغبون بطرحها على وزير التعليم من خلال موقع المجلس الإلكتروني أو على البريد الإلكتروني Contactshura.gov.sa.