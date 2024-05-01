تنفيذ حكم القتل قصاصًا في الجوف لجانٍ قاتلٍ بعد صدور الأحكام القضائية

أصدرت وزارة الداخلية بيانًا اليوم يعلن فيه تنفيذ حكم القتل قصاصًا في منطقة الجوف بحق أحد الجناة، وذلك بعد صدور الأحكام القضائية النهائية.

وجاء في البيان أن الجاني المذكور، حسين بن معازر بن حويل القعيقعي الرويلي، سعودي الجنسية، ارتكب جريمة قتل بحق حمود بن خلف بن عوض العنزي، سعودي الجنسية، حيث قام بإطلاق النار عليه نتيجة خلاف بينهما، ما أدى إلى وفاته.

وأشار البيان إلى أنه تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني وإحالته إلى المحكمة المختصة، التي أصدرت حكمًا بإدانته وقضت بتنفيذ عقوبة القتل قصاصًا، وتمت الموافقة على الحكم من قبل محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وأصدر أمر ملكي بتنفيذ الحكم وفقًا للشرع. وتم تنفيذ حكم القتل قصاصًا في حق الجاني حسين بن معازر بن حويل القعيقعي الرويلي، سعودي الجنسية، يوم الأربعاء 22/10/1445هـ الموافق 1/5/2024م في منطقة الجوف.