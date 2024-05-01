تراند اليوم : إعلامية مصرية تقاضي داعية اتهمها بـ"الزنا".. والأخير: بينت حكما شرعيا أحاسب عليه بين يدي الله

صحيفة الخليج 365: أعلنت الإعلامية المصرية والفنانة المعتزلة، ميار الببلاوي مقاضاة داعية مصري بتهمة القذف والتشهير بها واتهامها بـ"الزنا".

رد الداعية

من جانبه، رد الداعية الديني المعروف محمد أبو بكر، على ميار بأنه لم يتحدث في عرضها ولم يسئ لها، معلقا في بث مباشر له عبر صفحته الرسمية بـ "فيسبوك"، وقال: "لم أتعرض لميار الببلاوي بسب أو بقذف أو بتشهير، أنا وصفت الفعل ولم أتحدث عن الشخص.. طب ليه ذكرت اسمها في الأول؟ لأنها هي المتحدثة وهي من صرحت وتكلمت".

حكم شرعي

أضاف "لم أخطئ، أنا بينت حكما شرعيا أحاسب عليه بين يدي الله سبحان وتعالى، وممكن أعتذر للفنانة في حالة واحدة أن يحكم القضاء بالبراءة، وسأعتذر لها علشان هي زعلت".

الطلاق 11 مرة

وفي وقت سابق، صرحت ميار الببلاوي، خلال لقائها مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامجها "العرافة"، قائلة: تعرضت للطلاق من زوجي الأول 11 مرة بسبب رغبته في الإنجاب.

زواج باطل

ليرد عليها الشيخ: "الزواج باطل يا ست ميار والرجوع باطل يا ست ميار، ومعندناش طلاق في الإسلام اسمه 11 مرة ومعندناش حاجة اسمها تحليل، لكن عندنا زواج شرعي، إن عاش معها بالمعروف وإلا فيفارقها بالإحسان، ومعندناش حاجة اسمها ترجع بمكالمة تليفون".