تراند اليوم : بعد هطول الأمطار الغزيرة.. شاهد: غرق طريق الملك فهد بالدمام وازدحام مروري يتسبب في اصطفاف السيارات

صحيفة الخليج 365 : وثق مقطع فيديو، غرق طريق الملك فهد في الدمام، إثر هطول أمطار غزيرة اليوم الأربعاء.

وأظهر الفيديو ازدحام مروري وسط وقوف السيارات دون تحرك، وتواجد دوريات المرور.

يأتي ذلك بعد الإجراء الذي اتخذته أمانة المنطقة الشرقية، حيث أعلنت منذ ساعات إغلاق أنفاق طريق الملك فهد بالدمام، وذلك نظرًا لشدة الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة.

ودعت الأمانة الجميع إلى التزام البقاء في الأماكن الآمنة وتجنب الطرق المزدحمة ، وعدم الخروج من المنزل الا للضرورة القصوى، و الحذر عند التنقل بالمركبة واتباع الارشادات .