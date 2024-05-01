شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تعزي كينيا في ضحايا حادث انهيار سد شمال العاصمة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازي وصادق مواساة المملكة العربية السعودية لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية كينيا جرّاء حادث انهيار سد للمياه شمال العاصمة الكينية، بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد، وتسبب في وفاة وإصابة العشرات.
وعبّرت الوزارة عن تضامن المملكة مع حكومة وشعب جمهورية كينيا في الحادث الأليم.
وعبّرت الوزارة عن تضامن المملكة مع حكومة وشعب جمهورية كينيا في الحادث الأليم.