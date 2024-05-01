السعودية | المملكة تختتم مشاركتها في اجتماع لجنتي التعاون التجاري وشؤون التقييس الخليجي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اختتم وفد المملكة , مشاركته في الاجتماع السادس والستين للجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية , برئاسة معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وبمشاركة معالي الأمين العام للمجلس الأستاذ جاسم بن محمد البديوي، ووزراء التجارة من دول المجلس.

وشهد الاجتماع , الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة , اليوم , مناقشة مستجدات مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول والتكتلات الدولية، ومستجدات معالجة تحديات التجارة البينية بين دول المجلس، والمشاريع المتعلقة بلجنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، والقوانين التجارية لدول المجلس، كما اطلع أصحاب المعالي والسعادة على تقارير الأمانة العامة بشأن أعمال اللجان التابعة للجنة، ومتابعة تنفيذ القرارات السابقة.

كما شارك معالي وزير التجارة في الاجتماع السابع للجنة الوزارية لشؤون التقييس، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات التقييس المتنوعة، لدعم التجارة البينية وتحفيز النمو الاقتصادي المشترك.

واستعرض الاجتماع تقدم الأعمال في هيئة التقييس الخليجية ومراجعة تنفيذ القرارات المتخذة في الاجتماعات السابقة، وشهد اعتماد سبعة عشر مشروعًا للوائح فنية جديدة وتحويل تسعة وثلاثين لائحة فنية موجودة إلى مواصفات قياسية خليجية، في خطوة تعكس الجهود المستمرة لتحديث وتطوير الإطار التنظيمي الخليجي.

كما تم خلال الاجتماع إقرار الحساب الختامي للهيئة للعام المالي ٢٠٢٣، ما يؤكد شفافية العمليات المالية والإدارية للهيئة.

وأشار القصبي إلى أهمية التكامل الاقتصادي وتبادل المعرفة والخبرات في تعزيز القدرة التنافسية للأسواق الخليجية للوصول للأسواق العالمية.

والتقى معاليه على هامش الاجتماع ، معالي وزير التجارة والصناعة الكويتي الأستاذ عبدالله بن حمد الجوعان، وذلك لتعزيز أوجه التعاون والشراكة في مختلف المجالات.

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي بلغ ٢٠٨ مليارات ريال خلال العام ٢٠٢٣م الذي يمثل نحو ١٠.٥% من حجم تجارة المملكة مع العالم.