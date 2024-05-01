السعودية | ابتداءً من العام المقبل.. فتح القبول للطلبة في الجامعات دون الحصر على منطقة الجامعة الإدارية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أصدر مجلس شؤون الجامعات قراراً يقضي بفتح باب القبول لخريجي الثانوية العامة في الجامعات الحكومية من مناطق المملكة كافة، دون حصرها على المنطقة الإدارية التي تتبع لها الجامعة وذلك ابتداءً من العام الدراسي 1446هـ.

ويهدف القرار إلى تمكين الطلاب والطالبات من البحث عن المسارات العلمية المناسبة لهم، وتوفير فرص المنافسة العادلة على المقاعد الجامعية في كافة الجامعات الحكومية حول المملكة كما يأتي قرار المجلس ضمن منظومة القرارات والتشريعات التطوريرية التي يعمل المجلس على إقرارها بالتنسيق مع الجامعات وذلك تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية.