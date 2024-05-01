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السعودية | وزارة الخارجية تعرب عن تعازي المملكة وصادق مواساتها في ضحايا حادث انهيار سد للمياه شمال العاصمة الكينية

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازي وصادق مواساة المملكة العربية لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية كينيا جرّاء حادث انهيار سد للمياه شمال العاصمة الكينية، بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد، والذي تسبب في وفاة وإصابة العشرات.

وعبّرت الوزارة عن تضامن المملكة مع حكومة وشعب جمهورية كينيا في هذا الحادث الأليم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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