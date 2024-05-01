قرار جديد يفتح آفاقًا واسعة: الجامعات الحكومية تقبل خريجي الثانوية من جميع المناطق

أصدر مجلس شؤون الجامعات قرارًا مهمًا يتعلق بقبول خريجي الثانوية العامة في الجامعات الحكومية في المملكة. ويتضمن القرار فتح باب القبول لجميع الطلاب والطالبات من مناطق السعودية، دون تقييد القبول بالمنطقة الإدارية التي تتبع لها الجامعة.

تهدف هذه الخطوة الجديدة إلى تمكين الطلاب والطالبات من اختيار المسار العلمي الذي يتناسب مع اهتماماتهم وميلهم، وتوفير فرص المنافسة العادلة على المقاعد الجامعية في جميع الجامعات الحكومية في المملكة. وبفتح باب القبول لجميع المناطق، يتاح للطلاب فرصة اختيار الجامعة والتخصص الذي يفضلونه بغض النظر عن منطقة إقامتهم.

ويعتبر هذا القرار خطوة مهمة نحو تعزيز التكافؤ والفرص المتساوية في التعليم العالي، حيث يتيح للطلاب والطالبات في جميع أنحاء المملكة فرصة الدراسة في الجامعات الحكومية المرموقة والمعترف بها.