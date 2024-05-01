الرياض - علي القحطاني - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، في الرياض اليوم ، الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض السيد ديمتري كيركنتزس .

شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد يلتقي الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع