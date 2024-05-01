شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد يلتقي الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، في الرياض اليوم ، الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض السيد ديمتري كيركنتزس .
وجرى خلال اللقاء استعراض استعدادات المملكة وتجهيزاتها لاستضافة إكسبو 2030 .
كما حضر اللقاء معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض المكلف المهندس إبراهيم السلطان ، ومعالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر الرميان .