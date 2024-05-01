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الجامعات تفتح القبول لخريجي الثانوية العامة دون الحصر على المنطقة الإدارية

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الرياض - علي القحطاني - أعلن مجلس شؤون الجامعات عن فتح باب القبول لخريجي الثانوية العامة في الجامعات الحكومية من مناطق كافة، دون حصرها على المنطقة الإدارية التي تتبع لها الجامعة، وذلك ابتداء من العام الدراسي 1446.

وأوضح المجلس أن القرار يهدف إلى تمكين الطلاب والطالبات من البحث عن المسارات العلمية المناسبة لهم، وتوفير فرص المنافسة العادلة على المقاعد الجامعية في كافة الجامعات الحكومية حول السعودية.

كما يأتي قرار المجلس ضمن منظومة القرارات والتشريعات التطويرية التي يعمل المجلس على إقرارها بالتنسيق مع الجامعات، وذلك تحقيقا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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