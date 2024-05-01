شكرا لمتابعة خبر عن الجامعات تفتح القبول لخريجي الثانوية العامة دون الحصر على المنطقة الإدارية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن مجلس شؤون الجامعات عن فتح باب القبول لخريجي الثانوية العامة في الجامعات الحكومية من مناطق السعودية كافة، دون حصرها على المنطقة الإدارية التي تتبع لها الجامعة، وذلك ابتداء من العام الدراسي 1446.

وأوضح المجلس أن القرار يهدف إلى تمكين الطلاب والطالبات من البحث عن المسارات العلمية المناسبة لهم، وتوفير فرص المنافسة العادلة على المقاعد الجامعية في كافة الجامعات الحكومية حول السعودية.

كما يأتي قرار المجلس ضمن منظومة القرارات والتشريعات التطويرية التي يعمل المجلس على إقرارها بالتنسيق مع الجامعات، وذلك تحقيقا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية.