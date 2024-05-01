تحرير 1629 مخالفة للإجراءات الصحية في الباحة

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- بواسطة أيمن الوشواش - نفذت أمانة منطقة الباحة خلال الربع السنوي للعام الحالي 6750 جولة رقابية، أسفرت عن إغلاق 427 منشأة تجارية، وتحرير 1629 مخالفة للإجراءات الصحية. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت أمانة منطقة الباحة خلال الربع السنوي للعام الحالي 6750 جولة رقابية، أسفرت عن إغلاق 427 منشأة تجارية، وتحرير 1629 مخالفة للإجراءات الصحية. وأكدت الأمانة أن الفرق الميدانية مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة، مشددة على أنه لن يتم التهاون، وستطبق جميع العقوبات من إغلاق للنشاط وفرض الغرامات المالية، داعية الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات الصحية ومخالفات الإجراءات الاحترازية من خلال الاتصال على الرقم الموحد للبلاغات البلدية 940.

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