شكرا لقرائتكم خبر جولات رقابية تغلق 165 منشأة مخالفة في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت أمانة محافظة جدة، خلال مارس، نحو 13 ألف جولة رقابية على المنشآت التجارية والصحية في نطاق 16 بلدية فرعية.

وأكد المتحدث الرسمي لأمانة جدة محمد البقمي، استمرار وتكثيف الجهود الرقابية، بهدف رفع نسبة امتثال المنشآت التجارية والصحية، لحفظ أمن وسلامة الغذاء، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار. مبينا أنه جرى خلال مارس الماضي زيارة 7,779 منشأة صحية، و6,181 منشأة تجارية، وإغلاق 165 منشأة مخالفة.

وأضاف، بأن الجولات الرقابية نتج عنها تسجيل 12,770 مخالفة، تنوعت بين عدم الحصول على الشهادات الصحية أو عدم تجديدها، ومخالفات تتعلق بالاشتراطات الصحية، وسوء الحفظ والتخزين.

وقدمت الأمانة شكرها للمنشآت التي سجلت تقدما في مستوى الامتثال، والذي انعكس على جودة خدماتها للمستهلكين، مثمنة إسهام السكان وتعاونهم في تحسين الخدمات خلال التبليغ عن المخالفات، عبر تطبيق بلدي أو الاتصال عبر المركز الموحد لخدمة البلاغات 940.

الجولات في مارس