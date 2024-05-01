خارطة لتمكين المرأة وإصحاح واقعها في المجتمعات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف تعزيز خارطة لتمكين المرأة العربية، وإصحاح واقعها في المجتمعات، عقد مجلس أمناء مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث «كوثر» اجتماعه الدوري الرابع والعشرين بالرياض في مقر برنامج الخليج العربي للتنمية «أجفند» .

ودعا الاجتماع الى وضع استراتيجية عربية لمقاومة العنف ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة البصرية والسمعية.

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الأمناء رئيس أجفند الأمير عبدالعزيز بن طلال، بحضور وزيرة شؤون الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن التونسية آمال بلحاج ونائب الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومساعد مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمدير الإقليمي لمكتب الدول العربية للبرنامج الدكتور عبدالله الدردري، بالإضافة إلى أعضاء مجموعة التنسيق العربية، وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية الداعمة للمركز.

وتوافق الاجتماع على ضرورة حفز الجهد التنموي الفعال الذي يقدمه المركز وصولاً إلى تحقيق جدوى الخطة الاستراتيجية وقيمتها المضافة في خارطة تمكين المرأة وإصحاح واقعها في كثير من المجتمعات.

وأكد الأمير عبدالعزيز بن طلال في كلمته التي افتتح بها الاجتماع الحرص على الدور المحوري الذي ينهض به «كوثر» وتحقيق الأهداف العليا التي تأسس من أجلها، وتمكينه من الاضطلاع برسالته في تلبية احتياجات المنطقة العربية في تصعيد أدوار المرأة في خدمة مجتمعاتها، خاصة مع بروز تحديات جديدة كتلك التي نجمت عن تداعيات جائحة كورونا، والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المستجدة جراء النزاعات التي تؤثر سلبا على شريحة كبيرة من السكان، خاصة النساء في المنطقة العربية».

من جانبها أشادت وزيرة شؤون الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في تونس بالمكاسب التي تحققت للمرأة في السعودية ، ودعت مركز «كوثر» إلى وضع استراتيجية عربية لمقاومة العنف ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة البصرية والسمعية.

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