4 بلاغات للتعاطي مع التسمم الغذائي بالمنشآت الصحية والتجمعات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما تضمن 4 أنواع لبلاغات التعاطي مع التسمم الغذائي، وضعت وزارة الصحة دليلا واضحا للتبليغ عن فاشيات الأمراض المنقولة بواسطة الغذاء في المنشآت الصحية والتجمعات.
وصدر الدليل الذي اطلعت عليه «مكة» في 2022 وأتاحت الوزارة للاطلاع على موقعها الرسمي.
ويهدف الدليل لتعزيز الوقاية من المخاطرة الصحية ولتحسين نظام الترصد والتبليغ لفاشيات الأمراض المنقولة بالغذاء وتحديد مسبباتها والعوامل المساهمة في حدوثها.
وحددت الوزارة 4 انواع للبلاغات تتضمن: البلاغ الفوري من المنشاة الصحية للتجمع الصحي، ثم من التجمع الصحي لمديرية الشؤون الصحية.
والثاني هو البلاغ خلال 24 ساعة بإرسال نموذج من مديرية الشؤون الصحية لبرنامج السلامة الغذائية بالإدارة العامة لصحة البيئة بوزارة الصحة.
ويعتمد البلاغ الشهري على إرسال نموذج المهام الداعمة والاساسية لفاشيات الأمراض المنقولة بالغذاء. أما البلاغ الصفري فيرسل حتى في حال عدم حدوث أي فاشيات.
أنواع البلاغات:
1 - البلاغ الفوري
أولا: من المنشأة الصحية للتجمع الصحي.
ثانيا: من التجمع الصحي لمديرية الشؤون الصحية.
3 -البلاغ الشهري بإرسال نموذج المهام الداعمة والأساسية لفاشيات الأمراض المنقولة بالغذاء.
2 - البلاغ خلال 24 ساعة بإرسال نموذج من مديرية الشؤون الصحية لبرنامج السلامة الغذائية بالإدارة العامة لصحة البيئة بوزارة الصحة.
4 - البلاغ الصفري: يرسل حتى في حال عدم حدوث أي فاشيات.
مهام المنشآت الصحية
1 - قسم الطوارئ
استقبال حالات التسمم الغذائي وتشخيصها وأخذ عينات منها والإبلاغ عنها.
إبلاغ الصحة العامة بالمستشفى.
ارسال العينات للمختبر.
2 - قسم الصحة العامة بالمنشأة الصحية.
تدقيق البيانات الواردة من الطوارئ.
ابلاغ منسق السلامة الغذائية بإدارة صحة البيئة بالتجمع فورا.
مقابلة المرضى وتعبئة استبيان ومتابعة الحالات المنومة لحين خروجها.
متابعة نتائج المختبر وإرسالها لمنسق السلامة الغذائية بإدارة صحة البيئة بالتجمع.
قياس مؤشرات الأداء.
3 - قسم المختبر
تحليل العينات بناء على الأعراض وفترات الحضانة للميكروبات الأكثر احتمالا لإصابة المرضى.
مهام إدارة صحة البيئة بالتجمعات الصحية
- الرصد والاستجابة لفاشيات الأمراض المنقولة بالغذاء (التسمم الغذائي)
- استلام البلاغات واحالتها لمن يلزم ومقابلة المصابين وتعبئة الاستبيان.
- إرسال نتائج عيناتهم للمديرية ومتابعة تقرير الطب الشرعي في حال الوفاة.
- الزيارات الإشرافية 3 مرات شهريا للمستشفيات الحكومية والخاصة التابعة للتجمع ومراجعة سجلات الطوارئ وسجلات عينات المختبر للتأكد من عدم وجود فاشيات تسمم غذائي لم يبلغ عنها.
- تقرير المهام الداعمة شهريا عن فاشيات الأمراض المنقولة بالغذاء ومهام انظمة المراقبة الوبائية والاستجابة السريعة.
- التدريب لاطباء الطوارئ في المستشفيات والاخصائيين والفنيين بأقسام الصحة العامة.
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