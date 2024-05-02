السعودية | “كفى” توعي أكثر من 10 آلاف شاب في كلاسيكو جدة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_جدة

استفاد أكثر من 10 آلاف شاباً من جمهور مباراة الكلاسيكو التي أُقيمت مساء أمس، بين فريقَي الاتحاد والهلال، ضمن منافسات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بملعب الجوهرة في محافظة جدة، من البرنامج التعريفي والمعارض المقامة والعيادات الثابتة التي قدمها فريق جمعية كفى ضمن مبادرة “ملاعبنا نقية”.

وقال مدير عام جمعية “كفى” بمنطقة مكة المكرّمة الاستاذ إبراهيم بن أحمد الحمدان: نهدف من خلال ( ملاعبنا نقية ) توعية الشباب بخطر السموم من خلال فريق الجمعية التوعوي والذي يرافقه 8 متطوعين من أطباء ومنظمين، وجرى توزيع 10 آلاف بروشور توعوي يبين أخطار التدخين والمخدرات.

وأضاف “الحمدان”: معرض كفى وعيادتها المتنقلة بدأت منذ الساعات الأولى قبل انطلاق المباراة وزاره الآلاف من الجماهير الذين حرص بعضهم على الحصول على عنوان الجمعية لأجل البدء بتلقي العلاج ، ولذلك أتقدم بالشكر لشركائنا فرع وزارة الرياضةو رابطة دوري المحترفين على على إتاحة هذه الفرصة القيّمة، تعاونهما لتوعية المجتمع الرياضي.

الجديرٌ بالذكر أن “كفى” عبر فروعها في منطقة مكة المكرّمة تستهدف فئة الشباب من خلال وجودهم في الملعب، ببرامج وقائية وتثقيفية، وذلك للاستفادة من فرصة شغفهم بالرياضة، وجعل هذا الحدث رياضياً وصحياً في آنٍ واحد.